Théatre C’est pas ce que vous pensez ! Amberre, samedi 17 février 2024.

Petits et Grands, si vous aimez rire entre amis, ou bien en famille, n’hésitez pas à venir nous rejoindre et nous vous faisons la promesse de vous faire passer un très agréable moment. Pour cela, rien de plus simple; il suffit de choisir une date parmi les 5 proposées et de téléphoner pour réserver et hop, c’est fait. Alors nous avons hâte de vous rencontrer !!!!

Dimanche 11 février 14h30

Samedi 17 février 20h30

Dimanche 18 février 14h30

Vendredi 23 février 20h30

Samedi 24 février 20h30

A la Salle polyvalente d’Amberre EUR.

Rue du 8 Mai 1945

Amberre 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine

