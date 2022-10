Theâtre – Ces gens-là Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2022-11-23 18:30:00 – 2022-11-23 19:30:00

Ces gens-là est à la fois un spectacle et un support de réflexion sur les préjugés que nous pouvons avoir au sujet des migrants et des migrations. Composée de 3 scènes courtes entrecoupées de discussions animées par une médiatrice, Ces gens-là est une proposition artistique ludique et intelligente « tout terrain » et tout public à partir de 13 ans.

