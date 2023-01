THÉÂTRE « CES FILLES LÀ » Saffré Saffré Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

THÉÂTRE « CES FILLES LÀ » Saffré, 12 mai 2023

Salle Omnisports Rue du Parc des Sports

Saffré

Loire-Atlantique Une pièce de théâtre dans un gymnase, qui parle de harcèlement scolaire À l’école de Sainte-Hélène, 20 filles grandissent ensemble, toujours dans la même classe. De la maternelle au lycée, elles forment un groupe uni. Elles sont “meilleures amies” jusqu’au jour où : Biiip – Tweeet – Clic !

Nous sommes en cours d’histoire et toute la classe reçoit un texto : une photo de Scarlett, toute nue. C’est le début du harcèlement, d’un match impitoyable au cours duquel un groupe de filles en affronte une. Des comédiennes, en ligne, ghetto-blaster en main, baskets bien lacées, regardent le public droit dans les yeux pour lui dire “entre filles, il faut se serrer les coudes”. Avec cette histoire de cyber-harcèlement, six comédiennes investissent les salles et les terrains de sport pour livrer un match contre l’humiliation, la violence, le phénomène de groupe. Une pièce hyper actuelle qui percute. Une pièce écrite par par Evan Placey. On vient pour prendre conscience, s’interroger, apprécier la performance des comédiennes, découvrir une forme théâtrale originale Public à partir de 12 ans

Tarifs : plein 8€ / réduit 5€ Réservation conseillée en ligne sur le site de la communauté de communes de Nozay ou auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay Un spectacle de La Collective Ces Filles-là, en partenariat avec le Grand T Salle Omnisports Rue du Parc des Sports Saffré

