[THÉÂTRE] CENDRILLON Théâtre Molière Launaguet Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Launaguet

[THÉÂTRE] CENDRILLON Théâtre Molière, 26 mars 2022, Launaguet. [THÉÂTRE] CENDRILLON

Théâtre Molière, le samedi 26 mars à 21:00

De Joël Pommerat Deux filles en aiguille présente cette comédie dramatique mise en scène par Frédéric Jollivet avec Sandrine Carrasco, Chantal Peyrières, Sylvain Vachon, Thérèse Bertranine, Isabelle Welter et Elie Prinet. Joël Pommerat s’est interrogé sur le « pourquoi Cendrillon (ici sandra) accepte volontiers d’être maltraitée et de faire des corvées du matin au soir ? ». Il y répond avec sa version du conte. Dès 12 ans **// Tarifs:** 5 à 10 euros **// Réservations:** 07 69 42 96 74 CENDRILLON Samedi 26 mars à 21h et dimanche 27 mars à 16h au Théâtre Molière Théâtre Molière 153 Rue Saturne, 31140 Launaguet Launaguet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T21:00:00 2022-03-26T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Launaguet Autres Lieu Théâtre Molière Adresse 153 Rue Saturne, 31140 Launaguet Ville Launaguet lieuville Théâtre Molière Launaguet Departement Haute-Garonne

Théâtre Molière Launaguet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/launaguet/

[THÉÂTRE] CENDRILLON Théâtre Molière 2022-03-26 was last modified: by [THÉÂTRE] CENDRILLON Théâtre Molière Théâtre Molière 26 mars 2022 Launaguet Théâtre Molière Launaguet

Launaguet Haute-Garonne