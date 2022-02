[THÉÂTRE] CENDRILLON Launaguet Launaguet Catégorie d’évènement: Launaguet

[THÉÂTRE] CENDRILLON Launaguet, 26 mars 2022, Launaguet. [THÉÂTRE] CENDRILLON

Launaguet, le samedi 26 mars à 21:00

De Joël Pommerat Deux lles en aiguille présente cette comédie dramatique mise en scène par frédréic Jollivet avec sandrine Carras- co, Chantal Peyrières, sylvain vachon, Thérèse Bertranine, isabelle Welter et elie Prinet. Joël Pommerat s’est interrogé sur le « pourquoi Cendrillon (ici sandra) accepte volontiers d’être maltraitée et de faire des corvées du matin au soir ? ». il y répond avec sa version du conte. Dès 12 ans **// Tarifs:** 5 à 10 euros **// Réservations:** 07 69 42 96 74 CENDRILLON Samedi 26 mars à 21h et dimanche 27 mars à 16h au Théâtre Molière Launaguet Launaguet Launaguet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T21:00:00 2022-03-26T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Launaguet Autres Lieu Launaguet Adresse Launaguet Ville Launaguet lieuville Launaguet Launaguet

Launaguet Launaguet https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/launaguet/

[THÉÂTRE] CENDRILLON Launaguet 2022-03-26 was last modified: by [THÉÂTRE] CENDRILLON Launaguet Launaguet 26 mars 2022 Launaguet Launaguet Launaguet

Launaguet