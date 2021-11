Rosporden Rosporden Finistère, Rosporden Théâtre « Cendrillon et Blanche Neige » Rosporden Rosporden Catégories d’évènement: Finistère

Rosporden

Théâtre « Cendrillon et Blanche Neige » 18 décembre 2021

2021-12-18 – 2021-12-18

Théâtre déjanté Cendrillon aimerait que sa vie brille autant que l'argenterie de sa belle-famille ! Mais personne ne semble disposé à l'aider excepté sa marraine, fée du logis, qui lui permettra enfin de réaliser son rêve… Devenir une ménagère de moins de 50 ans. Quant à Blanche neige, elle cherche à trouver chaussure à son pied. Mais sa belle-mère, la reine, préfère davantage la voir en boîte que dans son miroir… alors elle va s'employer à lui faire prendre ses cliques et ses claques pour rester au pouvoir. Seulement, à force d'user de trop cirage pour briller, on tombe plus rapidement de son piédestal… Sur réservation +33 2 98 59 80 42

