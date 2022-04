[Théâtre] “Celui qui dit oui, Celui qui dit non” de B.Brecht – Compagnie les Affranchis Chapelle Saint-Louis de la Pitié-Salpêtrière Paris Catégories d’évènement: île de France

Représentations exceptionnelles de “Celui qui dit oui, celui qui dit non” à la Chapelle Saint Louis de la Salpêtrière Dans un village reculé, sévit une terrible épidémie. Un homme, l’instituteur, prêt à braver les dangers de la montagne qu’il devra traverser, décide de mener une expédition, pour se rendre à la ville chercher remèdes et conseils. L’un de ses jeunes élèves, dont la mère est atteinte par la maladie, se joint au périlleux voyage. Alors qu’ils gravissent la montagne, l’épuisement a bientôt raison de la vaillance de l’enfant, il ne peut plus avancer. En une telle circonstance, il existe une “coutume” : qui ne peut suivre le chemin doit être abandonné dans la montagne. Cette coutume prescrit, en outre, de demander l’accord du malade. Dans “Celui qui dit oui”, l’enfant accepte la “coutume” et demande à être jeté dans le ravin. Dans “Celui qui dit non”, l’enfant refuse et dépasse la “coutume”. La Compagnie Les Affranchis, dans une mise en scène de Katell Borvon, investit la Chapelle Saint Louis de l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière faisant dialoguer la charge architecturale et historique de ce lieu avec la poésie de Brecht. Chapelle Saint-Louis de la Pitié-Salpêtrière 83 Bd de l’Hôpital 75013 Paris Contact : http://www.lesaffranchis.org/lesaffranchis/celui-qui-dit-oui-celui-qui-dit-non/ https://www.eventbrite.com.au/e/billets-celui-qui-dit-oui-celui-qui-dit-non-322561077867

