. payant Tarifs – théâtre et danse :

Plein 17€

Réduit 12€ *

Voisin Voisine 10 €

CE, Carte Cezam : 8€

Groupes : 5 €

* demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, retraités, moins de 30 ans, carte Navigo Le théâtre de L’étoile du nord, dédié à la jeune création, vous propose le festival de théâtre « La Fabrique des Écritures », un rendez-vous qui souhaite interroger la place de l’auteur / metteur en scène. À partir de 16 ans – durée : 1h15 Sur scène s’avance une femme, une certaine Céline. Elle est là devant nous, et elle souhaite que nous nous sentions bien, là, devant elle. C’est un peu Céline Dion. Mais ce n’est pas du tout elle non plus. C’est un peu une conteuse québécoise dont le verbe chaloupe au-dessus de 100 000 rivières. Mais ce n’est pas seulement ça. C’est une femme en quête de sens devant la perspective de la finitude annoncée, qui parle une langue au confluent des cultures et qui embrasse peu à peu le ralentissement. Le show qui se prépare sera grand, mais malgré nos rires, la mort se déploie doucement. En savoir plus → Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative Théâtre de L’étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75018 Paris Contact : https://etoiledunord-theatre.com/saison/juliette-navis-celine-0 01 42 26 47 47 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre https://etoiledunord-theatre.com/informations-pratiques

© Philippe Couture « Céline » de Juliette Navis à L’étoile du nord

