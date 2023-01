Théatre : Ce soir on sort Barneville-Carteret Barneville-Carteret Catégories d’Évènement: Barneville-Carteret

Théatre : Ce soir on sort Barneville-Carteret, 5 février 2023, Barneville-Carteret . Théatre : Ce soir on sort Avenue des Douits Barneville-Carteret Barneville-Carteret Manche Barneville-Carteret Avenue des Douits

2023-02-05 16:00:00 16:00:00 – 2023-02-05 18:00:00 18:00:00

Manche Pièce de Théâtre loufoque réalisée par Pascal GUILLEMAUD & Tam’Comédie, intitulée « Ce soir on sort ». Rendez-vous à la salle des Douits. Pièce de Théâtre loufoque réalisée par Pascal GUILLEMAUD & Tam’Comédie, intitulée « Ce soir on sort ». Rendez-vous à la salle des Douits. communication@barneville-carteret.fr +33 6 75 18 85 44 https://barneville-carteret.fr/ Barneville-Carteret Avenue des Douits Barneville-Carteret

