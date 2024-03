Théâtre ce qu’il en coûte ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, vendredi 24 mai 2024.

Théâtre ce qu’il en coûte ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

par la Cie les Attracteurs Etranges

C’est quoi être infirmière ? C’est prendre soin. C’est placer l’humain au centre de la vie. Communiquer. Rassurer les gens.

Affronter ses propres peurs. Celles des familles. C’est essentiellement de la gestion humaine. Ce sont des rapports entre deux

personnes qui ne se connaissent pas mais qui vont partager des choses très privées. Des secrets. Ce sont aussi des questionnements éthiques. Avec ce métier on se confronte à la vie, à la mort. On essaie d’apporter du bonheur aux gens. Les maisons de retraite c’est assez sombre. J’emmène un peu de fantaisie dans leur vie. Je leur souris beaucoup. Je leur parle. Je plaisante avec eux. Je leur apporte mon

humanité et mon aide. Je me bats pour faire naître la vie dans ces lieux précisément de fin de vie. Ce que je fais c’est petit, ça ne se

voit pas, mais je crois que ça compte 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24

ARGELES-GAZOST 17 Avenue de la Marne

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie petittheatredelagare65@gmail.com

