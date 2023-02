[Théâtre] Ce qui reste d’un amour, 19 mars 2023, Dieppe .

[Théâtre] Ce qui reste d’un amour

Casino de Dieppe Dieppe Seine-Maritime

2023-03-19 18:00:00 – 2023-03-19

Dieppe

Seine-Maritime

Pour la dixième fois, la Cie réunit Thomas Le Douarec et Caroline Devismes, cette fois-ci dans une comédie romantique originale d’une jeune auteure Carlotta Clerici, coup de cœur du festival Avignon off 2022.

Un an exactement après leur brusque rupture, Alice débarque chez Hugo au beau milieu de la nuit : que reste-t-il de cet amour qu’elle croyait éternel ? Un an exact après cette nuit-là, c’est Hugo qui sonne à l’improviste à la porte d’Alice… Deux personnages s’affrontent : deux façons de voir la vie, deux façons de voir l’amour. Êtes-vous plutôt Alice ou Hugo ? Chacun pourra se retrouver dans leur histoire d’amour. Une pièce sur la force, le mystère et les contradictions des sentiments et du désir.

« L’amour – le vrai – ne meurt pas. Ce sont les relations qui prennent fin. »

Pour la dixième fois, la Cie réunit Thomas Le Douarec et Caroline Devismes, cette fois-ci dans une comédie romantique originale d’une jeune auteure Carlotta Clerici, coup de cœur du festival Avignon off 2022.

Un an exactement après leur brusque rupture, Alice débarque chez Hugo au beau milieu de la nuit : que reste-t-il de cet amour qu’elle croyait éternel ? Un an exact après cette nuit-là, c’est Hugo qui sonne à l’improviste à la porte d’Alice… Deux personnages s’affrontent : deux façons de voir la vie, deux façons de voir l’amour. Êtes-vous plutôt Alice ou Hugo ? Chacun pourra se retrouver dans leur histoire d’amour. Une pièce sur la force, le mystère et les contradictions des sentiments et du désir.

« L’amour – le vrai – ne meurt pas. Ce sont les relations qui prennent fin. »

+33 6 36 12 91 15

Dieppe

dernière mise à jour : 2023-01-30 par