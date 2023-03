Théâtre Cauchemar au guichet Salle Latour Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Maurice-de-Lignon

Théâtre Cauchemar au guichet Salle Latour Maubourg, 18 mars 2023, Saint-Maurice-de-Lignon . Théâtre Cauchemar au guichet 47 rue Nagtionale Salle Latour Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire Salle Latour Maubourg 47 rue Nagtionale

2023-03-18 – 2023-03-18

Salle Latour Maubourg 47 rue Nagtionale

Saint-Maurice-de-Lignon

Haute-Loire EUR La troupe iséroise « Trep’eu de choses » invitée par le GACS propose sa nouvelle pièce « Cauchemar au guichet » +33 6 50 52 52 38 Salle Latour Maubourg 47 rue Nagtionale Saint-Maurice-de-Lignon

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Maurice-de-Lignon Autres Lieu Saint-Maurice-de-Lignon Adresse Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire Salle Latour Maubourg 47 rue Nagtionale Ville Saint-Maurice-de-Lignon Departement Haute-Loire Lieu Ville Salle Latour Maubourg 47 rue Nagtionale Saint-Maurice-de-Lignon

Théâtre Cauchemar au guichet Salle Latour Maubourg 2023-03-18 was last modified: by Théâtre Cauchemar au guichet Salle Latour Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon 18 mars 2023 47 rue Nagtionale Salle Latour Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire Haute-Loire Salle Latour Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon

Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire