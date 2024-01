Théâtre Cata-Strophes Théâtre le P’tit Bidule Saint-Junien, dimanche 4 février 2024.

Théâtre Cata-Strophes Théâtre le P’tit Bidule Saint-Junien Haute-Vienne

Une femme seule et décalée refait l’histoire de l’Humanité à sa façon, avec les ingrédients destinés à un repas en amoureux… raté ! Envahie par des pensées personnelles, désabusée par l’Histoire de l’Homme et ses histoires avec les hommes, elle en devient pathétiquement drôle. « Une Cata en quelques strophes!… ». Réservation obligatoire.

Théâtre le P’tit Bidule 2 Rue Peyrusson

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-02-04 17:00:00

fin : 2024-02-04



