Visite Parc Thermal Chatel Guyon 13 et 14 octobre 2023 Théâtre-casino place Brosson 63140 Châtel-Guyon

Le sentier des curistes initié par le CAUE du Puy-de-Dôme permet de découvrir, redécouvrir et se réapproprier le cadre bâti exceptionnel de la cité thermale de Châtel-Guyon. La démarche est à la fois ancestrale et innovante ; elle remet au goût du jour la flânerie, en invitant à vivre une expérience différente. Le sentier des curistes, véritable balade à remonter le temps est une invitation, l’occasion faite à l’usager de se réapproprier l’espace urbain et les éléments qui jalonnaient la journée des curistes.

Le patrimoine thermal que l’on observe fait souvent écho à un passé prestigieux, alors que de nombreux témoignages, des petits éléments du quotidien, disparaissent. Ce parcours offre un condensé d’architecture du 19eme pour en faire émerger une lecture totalement contemporaine et prospective. C’est également le moyen d’inventorier les éléments qui font sens avec le lieu, le parcours de l’eau, l’arborescence du végétal avec parc thermal et jardins, le rôle fédérateur des espaces publics, l’architecture « prodigieuse » et celle plus « ordinaire », qui fondent et structurent la Cité Thermale de Châtel-Guyon.

Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

