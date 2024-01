AURELIEN VIVOS THEATRE CASINO BARRIERE Deauville, dimanche 2 juin 2024.

Depuis sa victoire dans l’émission THE VOICE, Aurélien VIVOS vit un véritable conte de fée. Son histoire a ému la France entière et tous les journaux français ont relaté l’exploit de cet ex-magasinier du Sud-Ouest de la France.Aujourd’hui, Aurélien VIVOS nous chante les plus belles voix : Céline Dion, Luciano Pavarotti, Maria Callas, Andre Bocelli, Florent Pagny, Daniel Balavoine, Jacques Brel, Edith Piaf et bien d’autres encore …

Tarif : 39.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-06-02 à 16:00

Réservez votre billet ici

THEATRE CASINO BARRIERE 2 rue Edmond Blanc 14800 Deauville 14