LEO BRIERE – EXISTENCES THEATRE CASINO BARRIERE Deauville, dimanche 31 mars 2024.

Il existe une chose qui défie toutes les lois de la probabilité… Une chose bien plus improbable que de gagner au loto ou de voir dérailler un train sous ses yeux… cette chose, c’est VOUS ! Mais mesurez-vous vraiment à quel point votre vie est unique ?Chaque jour, les choix que nous faisons peuvent changer le cours de notre vie et celle de millions d’autres personnes. Avez-vous déjà pris conscience de tous ces moments clefs qui ont construit votre destinée ?Préparez-vous à vivre une expérience sidérante à travers un show de mentalisme exceptionnel et bluffant, qui pourrait bien bouleverser vos certitudes à tout jamais…Après avoir exploré les secrets du cerveau dans son spectacle « L’expérience interdite » (plus de 50 000 spectateurs), le mentaliste Léo Brière vous emmène dans un incroyable voyage au cœur de ce que nous avons de plus précieux et mystérieux… notre existence ! ————– Genre : Mentalisme / Grand spectacle / InteractifDurée : 1h45 sans entracteA partir de 8 ans

Tarif : 31.00 – 41.00 euros.

Début : 2024-03-31 à 16:00

Réservez votre billet ici

THEATRE CASINO BARRIERE 2 rue Edmond Blanc 14800 Deauville 14