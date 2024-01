IRRESISTIBLE OFFENBACH THEATRE CASINO BARRIERE Deauville, dimanche 24 mars 2024.

Irrésistible Offenbach met en scène le génial compositeur dans les dix dernières années de sa vie.Lorsqu’il est au faîte de sa gloire, et devenu incontournable dans ce Paris de fin de Second Empire, coeur battant du monde artistique.Alors qu’il dirige le Théâtre des Bouffes Parisiens, il doit se débattre entre des créanciers exaspérés par sa folie des grandeurs, des amours contrariées, et la gestion de son répertoire qui compte déjà nombre de succès phénoménaux.Personnage central de cette comédie jubilatoire en quatre actes et au rythme effréné, Jacques Offenbach vous apparaît tour à tour excentrique, manipulateur, coeur d’artichaut et traversé par de géniales fulgurances.Autour de lui, une galaxie de personnages hauts en couleurs s’agite et vibrionne…Auteur : Bruno Druart, Patrick AngoninArtistes : Jean-Paul Farré, Heloise Wagner, Claudine Barjol, Alexie Ribes, Daniel-Jean Colloredo, David le RochMetteur en scène : Anne Bourgeois

Tarif : 36.00 – 46.00 euros.

Début : 2024-03-24 à 16:00

THEATRE CASINO BARRIERE 2 rue Edmond Blanc 14800 Deauville 14