D.I.V.A THEATRE CASINO BARRIERE Deauville, 13 janvier 2024, Deauville.

D.I.V.A THEATRE CASINO BARRIERE a lieu à la date du 2024-01-13 à 21:00:00.

Tarif : 36 à 46 euros.

Imaginez 5 opéras de légende réduits dans des versions de 15 minutes. Et tant qu’à faire interprétés par 4 chanteuses lyriques délicieusement barrées et un quatuor à cordes… Bienvenue dans l’univers de D.I.V.A! Après avoir conquis plus de 80.000 spectateurs avec leur premier spectacle, elles reviennent libérées, explorant les moindres recoins de leur folie et de leur fantaisie avec une nouvelle esthétique démesurée et très colorée.

Réservez votre billet ici

Bus verts du Calvados, ligne 20 arrêt Deauville.

2 Rue Edmond Blanc, 14800 Deauville

200 km de Paris par l’autoroute A13,

45 km du Havre par le pont de Normandie,

95 km de Rouen par l’autoroute A13,

60 km de Caen par l’autoroute A13.

Si vous souhaitez venir en avion :

Aéroport international Deauville Saint-Gatien à 15 min.

Aéroport de Caen-Carpiquet (45 km de Deauville) : 33 (0)2 31 71 20 10

Aéroport Le Havre-Octeville (45 km de Deauville) : 33 (0)2 35 54 65 00

Et en bateau : Car Ferries : Portsmouth – Caen et Southampton / Portsmouth – Le Havre

