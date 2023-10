CHARLIE WINSTON THEATRE CASINO BARRIERE Deauville, 11 novembre 2023, Deauville.

CHARLIE WINSTON THEATRE CASINO BARRIERE a lieu à la date du 2023-11-11 à 21:00:00.

Tarif : 36 à 46 euros.

De Charlie Winston l’on connaît son iconique Like a Hobo, tube du début des années 2000, qui révèle une identité musicale forte, folk et rock à la fois, ainsi qu’une nature prompte au vagabondage, entièrement tendue vers une quête de soi et un besoin de l’autre. Ce nouvel album, As I Am (le cinquième de sa carrière et premier chez tôt Ou tard), est sans doute le plus introspectif. C’est dans le huis-clos forcé des confinements, sous l’injonction permanente de la distanciation sociale, que Charlie Winston a conçu son nouvel opus, fruit d’une collaboration aussi inattendue que généreuse avec Vianney.Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a jamais autant pratiqué la mise à nu : « Ce titre, As I Am, a la valeur d’un mantra. C’est un moyen de rappeler qui je suis et ce que je fais ».Et c’est sur scène que ce message universel et bienveillant prendra toute son ampleur, dans la ferveur des concerts d’une tournée franco-européenne.Sortie album ‘As I Am’, 30 septembre 2022 chez tôt Ou tardTEXTE tour automne 23Avec des dates complètes partout en France, cinq concerts à guichets fermés à Paris et des retours plus qu’enthousiastes sur chaque concert, Charlie Winston prolonge sa tournée du AS I AM TOUR !Sur scène, c’est un véritable show rock, à la fois généreux, intime et survolté ! Charlie Winston, accompagné de ses musiciens, donne véritablement vie aux titres de son dernier album et se livre comme jamais auparavant.Un artiste à voir absolument ! DISTRIBUTIONCharlie Winston : chant lead, guitare électrique, pianoVincent Polycarpe : batterie et chœur François Lasserre : guitaresLouis Somer : basse, claviers, clarinette

Bus verts du Calvados, ligne 20 arrêt Deauville.

2 Rue Edmond Blanc, 14800 Deauville

200 km de Paris par l’autoroute A13,

45 km du Havre par le pont de Normandie,

95 km de Rouen par l’autoroute A13,

60 km de Caen par l’autoroute A13.

Si vous souhaitez venir en avion :

Aéroport international Deauville Saint-Gatien à 15 min.

Aéroport de Caen-Carpiquet (45 km de Deauville) : 33 (0)2 31 71 20 10

Aéroport Le Havre-Octeville (45 km de Deauville) : 33 (0)2 35 54 65 00

Et en bateau : Car Ferries : Portsmouth – Caen et Southampton / Portsmouth – Le Havre

THEATRE CASINO BARRIERE

2 rue Edmond Blanc Deauville 14800

