Théâtre – Casanova, la fabuleuse évasion

Théâtre – Casanova, la fabuleuse évasion, 30 avril 2023, . , , Théâtre – Casanova, la fabuleuse évasion

2023-04-30 – 2023-04-30 . Son incroyable évasion de la prison des Plombs de Venise est l’unique aventure qui l’a rendu célèbre de son vivant. L’épisode qui révèle l’homme derrière la légende.

Giacomo Casanova est en fuite vers Paris quand il entre dans l’Auberge de l’esprit à Strasbourg, le 31 décembre 1756 au soir. Cette dernière est déserte pour cause de messe de minuit, seule une voyageuse termine son dîner. Cette cavalière, Caterina Manuzzi, vénitienne elle aussi, est sur les routes pour accomplir une mission difficile, sauver d’une mort certaine le geôlier des prisons des Plombs de Venise. Le geôlier est accusé par les inquisiteurs d’avoir été le complice de l’évasion inouïe de Casanova.

Espionne assermentée de la République Sérénissime, Caterina convint Giacomo de lui faire le récit de son évasion dont elle fera le procès-verbal afin de disculper son geôlier. Il accepte. Théâtre,

Texte de Frédéric Andréi avec Isabelle Texier et Frédéric Andréi

​Mise en scène : Hervé Hiolle

​

Samedi 30 avril 2022 à 20h00 – Dimanche 1er mai 2022 à 15h00

La Grange

2, rue Oger-le-Danois

60800 TRUMILLY Durée : 1h

entrée : 15,00 € , associatif : 12,00 € , parrainage : 15,00 € et un prochain spectacle gratuit dans la saison Réservation indispensable dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville