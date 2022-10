Théâtre : Cas de farce majeure, 14 janvier 2023, .

Théâtre : Cas de farce majeure



2023-01-14 – 2023-01-14

Avec : Céline Coueslan, Marie-Catherine Garcia, Cathy Meunier, Pascal Crété

Comment quitter sa femme quand on n’a pas le courage de le faire ? En se faisant aider par un fantôme !

Charlie a une femme et une maîtresse, rien de plus banal (surtout au théâtre !)

Que la deuxième veuille prendre la place de la première, c’est logique. Mais Charlie ne sait pas trop comment s’y prendre.

C’est alors qu’apparaît Mata, un étrange personnage qui dit à Charlie qu’elle est sa conscience. Ce n’est pas possible ? Si ! La preuve, personne ne voit Mata, personne de l’entend… sauf Charlie.

Quitter sa femme en se faisant aider par une femme invisible, voilà la formule idéale !

Toutefois, quand on réunit une femme, un amant, une maîtresse et un fantôme, on prend le risque de provoquer quiproquos, mensonges, malentendus, méprises et autres gaffes.

Une farce décapante et originale qui dresse un portrait décalé et férocement drôle de l’homme face aux femmes et inversement.

Ouvert à tous. Réservation conseillée.

