Théatre : Carte blanche Pebroc Théatre – DEMAIN Val-au-Perche, 13 mai 2022, Val-au-Perche.

Théatre : Carte blanche Pebroc Théatre – DEMAIN Val-au-Perche

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13

Val-au-Perche Orne Val-au-Perche

CARTE BLANCHE PEBROC THEATRE – DEMAIN

texte et jeu : Marc Frémond

œil : Jos Houben

lumière : Cyril Pillon

Edmond s’est occupé de ses vieux parents et il n’en est pas revenu. Il a fait des découvertes et ne peut pas garder ça pour lui.

Edmond raconte. Il a son style, une manière décalée d’aborder les sujets. L’absurdité des situations, il s’en empare. Rire est essentiel, mais se moquer, ça non! Il a trop de tendresse en lui et puis il sait que Vieux c’est nous demain, alors apprivoiser les années, c’est capital .

Regarder comment l’humain se déforme avec le temps, accepter d’entrevoir les ressorts intimes dans la lumière crue des fissures , c’est mieux comprendre les comportements, c’est aussi changer de regard sur soi-même… Réaliser d’où on vient avant qu’il ne soit trop tard !

Edmond sait maintenant que toutes les tranches de vie ont une saveur .

S’adapter aux circonstances, partager l’ histoire jusqu’au bout .

Edmond a soif : soif de rencontre et faim de vie ! Il prépare une soupe.

CARTE BLANCHE PEBROC THEATRE – DEMAIN

texte et jeu : Marc Frémond

œil : Jos Houben

lumière : Cyril Pillon

Edmond s’est occupé de ses vieux parents et il n’en est pas revenu. Il a fait des découvertes et ne peut pas garder ça pour lui.

Edmond…

CARTE BLANCHE PEBROC THEATRE – DEMAIN

texte et jeu : Marc Frémond

œil : Jos Houben

lumière : Cyril Pillon

Edmond s’est occupé de ses vieux parents et il n’en est pas revenu. Il a fait des découvertes et ne peut pas garder ça pour lui.

Edmond raconte. Il a son style, une manière décalée d’aborder les sujets. L’absurdité des situations, il s’en empare. Rire est essentiel, mais se moquer, ça non! Il a trop de tendresse en lui et puis il sait que Vieux c’est nous demain, alors apprivoiser les années, c’est capital .

Regarder comment l’humain se déforme avec le temps, accepter d’entrevoir les ressorts intimes dans la lumière crue des fissures , c’est mieux comprendre les comportements, c’est aussi changer de regard sur soi-même… Réaliser d’où on vient avant qu’il ne soit trop tard !

Edmond sait maintenant que toutes les tranches de vie ont une saveur .

S’adapter aux circonstances, partager l’ histoire jusqu’au bout .

Edmond a soif : soif de rencontre et faim de vie ! Il prépare une soupe.

Val-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-02-08 par