Ctes-d’Armor Plérin De « Carmen City » en « Carmen City » voilà arrivé l’épisode 5. La particularité de cette aventure artistique est de travailler uniquement avec des actrices et des acteurs aux modes et aux rythmes de pensées différents, dits en situation de handicap, autour de l’autonomie théâtrale. Il s’agit de se poser la question de la relation amoureuse, du rapport au monde et de la quête d’identité quand on est différent.

Cette fois-ci, la forme propose au public un déambulatoire qui augmente le potentiel immersif de l'expérience afin d'aiguiser son point de vue face à la différence de l'autre.

