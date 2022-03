Théâtre “Capharnaüm” Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Théâtre “Capharnaüm” Villeneuve-sur-Yonne, 8 avril 2022, Villeneuve-sur-Yonne. Théâtre “Capharnaüm” Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne

2022-04-08 14:30:00 – 2022-04-08 15:30:00 Théâtre 25 Rue Carnot

Villeneuve-sur-Yonne Yonne Villeneuve-sur-Yonne Un plongeon, sous la forme d’une conférence plutôt loufoque, dans les sentiments puissants qui nous submergent

