[Théâtre] Calamity Jane – Martha Cannary : entre légende et réalité Bellengreville Bellengreville Catégories d’évènement: Bellengreville

Seine-Maritime

[Théâtre] Calamity Jane – Martha Cannary : entre légende et réalité Bellengreville, 30 octobre 2022, Bellengreville. [Théâtre] Calamity Jane – Martha Cannary : entre légende et réalité

Centre équestre Le Cheval Bleu Bellengreville Seine-Maritime

2022-10-30 16:00:00 16:00:00 – 2022-10-30 Bellengreville

Seine-Maritime Bellengreville Martha, plus on romance ta vie, plus j’ai envie d’en rappeler la réalité, oui, la tienne ; loin des légendes et des fantasmes. Celle de la petite fille projetée dans la dureté d’un monde qui piétine les poupées comme les enfants, qui transforme l’Ouest en Est, les Indiens en cow-boys… Mise en Scène : Alexis Desseaux – Direction musicale : Florent Dion

Son : Cédric Le Cesne – Lumières : Paul Le Cesne – Decors : L’Atelier By B.Nat

Avec : Martha Calanary – Linda Faoro – Florent Dion – Clement Daniel – Dans le cadre du Festival Novembre en Normandie – Martha, plus on romance ta vie, plus j’ai envie d’en rappeler la réalité, oui, la tienne ; loin des légendes et des fantasmes. Celle de la petite fille projetée dans la dureté d’un monde qui piétine les poupées comme les enfants, qui transforme… Bellengreville

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bellengreville, Seine-Maritime Autres Lieu Bellengreville Adresse Centre équestre Le Cheval Bleu Bellengreville Seine-Maritime Ville Bellengreville lieuville Bellengreville Departement Seine-Maritime

Bellengreville Bellengreville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellengreville/

[Théâtre] Calamity Jane – Martha Cannary : entre légende et réalité Bellengreville 2022-10-30 was last modified: by [Théâtre] Calamity Jane – Martha Cannary : entre légende et réalité Bellengreville Bellengreville 30 octobre 2022 Bellengreville Centre équestre Le Cheval Bleu Bellengreville Seine-Maritime seine-maritime

Bellengreville Seine-Maritime