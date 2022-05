Théâtre “cache moi si tu peux” Rethel Rethel Catégorie d’évènement: Rethel

Boulevard de la 4e armée Rethel Ardennes Rethel Mathilde (Léa François) est en couple avec Jérôme (Norbert Tarayre), et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux.Gwen (Jane Resmond), est elle aussi en couple avec Jérôme, et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux.Mathilde ne connaît pas l’existence de Gwen, Gwen ne connaît pas l’existence de Mathilde.Il y a des rendez-vous dans l’existence qui ne devraient pas avoir lieu.Bonne chance Jérôme! avec Norbert Tarayre, Léa François, Jane Resmond Le retour de Norbert Tarayre dans les Ardennes mais aussi la venue de Léa François, qui incarne Barbara dans la série “Plus belle la vie” sur France 3 à l’Atmosphère de Rethel.Points de vente :- CARREFOUR – CARREFOUR.fr – FNAC- FNAC.com- INTERMARCHÉ. https://www.billetweb.fr/cache-moi-si-tu-peux Boulevard de la 4e armée Rethel

