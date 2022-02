THEATRE ‘CACHE-MOI SI TU PEUX’ Raon-l’Étape, 19 mars 2022, Raon-l'Étape.

Une comédie avec Léa François, Alex Goude et Jane Resmond. De Sacha Judaszko et Vincent Leroy, mise en scène par Sacha Judaszko.

Après le succès de la comédie « C’est pas du tout ce que tu crois », retrouvez Alex Goude accompagné de Léa François, adorée du public de la série « Plus belle la vie » et de Jane Resmond, pour le plus grand bonheur de nos zygomatiques !

Mathilde est en couple avec Jérôme et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux. Gwen est elle aussi en couple avec Jérôme et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux …

Mathilde ne connait pas l’existence de Gwen, Gwen ne connait pas l’existence de Mathilde. Il y a des rendez-vous dans l’existence qui ne devraient pas avoir lieu.

theatre.raon@wanadoo.fr +33 3 29 51 04 02 http://www.cinematheatreraon.net/

