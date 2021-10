Menton Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero Alpes-Maritimes, Menton Théâtre : « Cache-moi si tu peux » Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Théâtre : « Cache-moi si tu peux » Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero, 26 février 2022, Menton. Théâtre : « Cache-moi si tu peux »

Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero, le samedi 26 février 2022 à 21:00

Mathilde (Léa François) est en couple avec Jérôme (Norbert Tarayre – Sera remplacé par Alex Goude), et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux. Gwen (Jane Resmond), est elle aussi en couple avec Jérôme, et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux. Mathilde ne connaît pas l’existence de Gwen, Gwen ne connaît pas l’existence de Mathilde. Il y a des rendez-vous dans l’existence qui ne devraient pas avoir lieu. Bonne chance Jérôme!

De 36€ à 24€ sur réservation à l’Office de Tourisme de Menton

Avec Léa François, Jane Resmond, Alex Goude (remplace Norbert Tarayre) Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero 8 avenue Boyer – Palais de l’Europe Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T21:00:00 2022-02-26T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero Adresse 8 avenue Boyer - Palais de l'Europe Ville Menton lieuville Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero Menton