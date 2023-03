Théâtre : Cabaret d’Hiver « Au Suivant » Centre culturel Le Bateau Lyre Le Barp Catégories d’Évènement: 33114

Le Barp

Théâtre : Cabaret d’Hiver « Au Suivant » Centre culturel Le Bateau Lyre, 12 mars 2023, Le Barp . Théâtre : Cabaret d’Hiver « Au Suivant » 73 Avenue de Gascogne Centre culturel Le Bateau Lyre Le Barp 33114 Centre culturel Le Bateau Lyre 73 Avenue de Gascogne

2023-03-12 – 2023-03-12

Centre culturel Le Bateau Lyre 73 Avenue de Gascogne

Le Barp

33114 Venez perdre la tête à vous en couper le souffle en compagnie d’hurluberlus exaltés, à grands coups d’arrosoirs arrosés et “rira bien qui rira le dernier” ! Un cabaret olé-olé, collé serré, sucré salé, un brin poivré et surtout épicé. Troupe théâtrale “Du bruit en coulisses” Venez perdre la tête à vous en couper le souffle en compagnie d’hurluberlus exaltés, à grands coups d’arrosoirs arrosés et “rira bien qui rira le dernier” ! Un cabaret olé-olé, collé serré, sucré salé, un brin poivré et surtout épicé. Troupe théâtrale “Du bruit en coulisses” Du it En CoulissesBru

Centre culturel Le Bateau Lyre 73 Avenue de Gascogne Le Barp

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: 33114, Le Barp Autres Lieu Le Barp Adresse Le Barp 33114 Centre culturel Le Bateau Lyre 73 Avenue de Gascogne Ville Le Barp Departement 33114 Lieu Ville Centre culturel Le Bateau Lyre 73 Avenue de Gascogne Le Barp

Le Barp Le Barp 33114 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le barp /

Théâtre : Cabaret d’Hiver « Au Suivant » Centre culturel Le Bateau Lyre 2023-03-12 was last modified: by Théâtre : Cabaret d’Hiver « Au Suivant » Centre culturel Le Bateau Lyre Le Barp 12 mars 2023 33114 73 Avenue de Gascogne Centre Culturel Le Bateau Lyre Le Barp 33114 Centre Culturel Le Bateau Lyre Le Barp

Le Barp 33114