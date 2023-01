THÉÂTRE « ÇA VA ? » Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Samedi 11 février à 20h30

Dimanche 12 février à 17h Théâtre « Ça va ? » de Jean-Claude Grumberg » Ce sont des gens comme vous et moi. Quand leurs routes se croisent, quels qu’ils soient, le plus agile aborde l’autre avec un « ça va ? » qui n’attend aucune réponse autre que d’une banalité équivalente. Mais sous la plume de Jean-Claude Grumberg, cette question récurrente et des plus anodines débouche immanquablement sur d’improbables situations où alternent colère, ironie, bêtise, complicité, incompréhension ou sarcasme. » par la Compagnie les mots qui fument et Les Rid O’Philes Tarif : 8€, gratuit moins de 14 ans et abonnement possible Chapelle Notre-Dame-de-la-Route Infos et réservations : www.ridophiles.fr Samedi 11 février à 20h30

