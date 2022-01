Théâtre « Ça sent le sapin » Plan-de-Cuques Plan-de-Cuques Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Théâtre « Ça sent le sapin » Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-de-Cuques

2022-02-11 21:00:00

Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône Plan-de-Cuques 10 10 L’association Rêves en Scène remonte sur les planches pour vous présenter sa comédie « Ça Sent le Sapin » au centre Paul Faraud.

Une comédie de Franck Didier et Thierry François.



Les bénéfices seront reversés à la commune de Fontan, hameau sinistré par la tempête Alex en 2020.



Venez-vous détendre en famille, avec vos amis…



