Théâtre çà sent le sapin

Lapte

Théâtre çà sent le sapin Lapte, 28 janvier 2023, Lapte . Salle Gérard Defour le bourg Lapte Haute-Loire 2023-01-28 20:30:00

2023-01-28 20:30:00 – 2023-01-28

le bourg Salle Gérard Defour

Lapte

Haute-Loire Cette pièce de théâtre par AMD Théâtre, jouée pour SARIRA, est drôle et émouvante.

Mado, retraitée et veuve de 65 ans environ, est accompagnée par ses enfants dans une maison de repos pour une convalescence après une alerte cardiaque… +33 6 75 85 75 95 le bourg Salle Gérard Defour Lapte

