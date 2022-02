THÉÂTRE “ÇA SE COMPLIQUE” PAR LA COMPAGNIE DE VAIR Bonnétable Bonnétable Catégories d’évènement: Bonnétable

Sarthe

THÉÂTRE “ÇA SE COMPLIQUE” PAR LA COMPAGNIE DE VAIR Bonnétable, 5 mars 2022, Bonnétable. THÉÂTRE “ÇA SE COMPLIQUE” PAR LA COMPAGNIE DE VAIR Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable

2022-03-05 – 2022-03-05 Salle Mélusine Rue Twistringen

Bonnétable Sarthe Bonnétable La Compagnie de Vair vous présente sa nouvelle pièce de théâtre intitulée “Ça se complique !”

Une comédie en 2 actes de Patricia Haubé.

Réservation au 02 43 34 38 67 de 18h30 à 20h30

