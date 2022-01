THÉÂTRE « ÇA SE COMPLIQUE » – COMPAGNIE DE VAIR Saint-Cosme-en-Vairais, 29 janvier 2022, Saint-Cosme-en-Vairais.

THÉÂTRE « ÇA SE COMPLIQUE » – COMPAGNIE DE VAIR rue Nationale Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais

2022-01-29 – 2022-01-29 rue Nationale Salle Atlantis

Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

EUR 6 6 Pièce de théâtre en 2 actes de Patricia Haubé.

En bref :

Nous sommes à l’hôtel « La Rose des Vents » tenu par un certain Monsieur Michel qui s’apprête à vivre une journée mouvementée avec l’arrivée de ses six clients. M. Chabrier, président des entreprises «Grograins Poulet Label Rouge » et sa maîtresse Pénélope. Grégoire, un vieux garçon venu chercher l’amour. Barbara, convertie à la zen attitude qui souhaite reconquérir le cœur de son mari. Fernande, une vieille fille déprimée et un veuf, Calas de la Frémontière, ayant fait fortune dans la chaussette.

Méprises, mensonges et quiproquos vont amener Mr Michel à s’emberlificoter pour tenter de sauver la mise aux uns et aux autres.

Il s’en suit une succession de scènes hilarantes où s’enchaînent malentendus et situations cocasses.

Irrésistible !

sur réservation au 02 43 34 38 67 de 18h30 à 20h30

pass sanitaire obligatoire

+33 2 43 34 38 67

​

rue Nationale Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais

