Théâtre Ça se complique Cinéma Pax Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Théâtre Ça se complique Cinéma Pax, 12 mars 2022, Le pouliguen. Théâtre Ça se complique

du samedi 12 mars au samedi 26 mars à Cinéma Pax

Comédie de Patricia Haube. Mise en scène par Jean-Claude Guillaume La scène se déroule dans le hall de réception d’un hôtel « la rose des vents « . Le patron Michel, précieux et efféminé, reçoit les clients: Fernande, vieille fille au bord de la déprime, Jean-Louis patron d’entreprise et sa maîtresse Pénélope, Barbara femme de Jean Louis qui vient incognito pour faire une surprise à son mari, Paul-Henri qui fait fortune dans la chaussette, Grégoire vieux garçon. Tout ce petit monde va se croiser et créer des situations pleines de rebondissements. Réservation à l’office du tourisme dès le 15 février. Comédie de Patricia Haube. Mise en scène par Jean-Claude Guillaume La scène se déroule dans le hall de réception d’un hôtel « la rose des vents « . Le patron Michel, précieux et efféminé, reçoit … Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T21:00:00 2022-03-12T07:00:00;2022-03-15T21:00:00 2022-03-15T07:00:00;2022-03-19T21:00:00 2022-03-19T07:00:00;2022-03-20T15:00:00 2022-03-20T01:00:00;2022-03-22T21:00:00 2022-03-22T07:00:00;2022-03-26T21:00:00 2022-03-26T07:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Cinéma Pax Adresse 5 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Cinéma Pax Le pouliguen Departement Loire-Atlantique

Cinéma Pax Le pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

Théâtre Ça se complique Cinéma Pax 2022-03-12 was last modified: by Théâtre Ça se complique Cinéma Pax Cinéma Pax 12 mars 2022 Cinéma Pax Le pouliguen Le Pouliguen

Le pouliguen Loire-Atlantique