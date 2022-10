THÉÂTRE – ÇA RÉPÈTE À NANCY – RENCONTRE AVEC LA CIE CIRQUE GONES AUTOUR DE L’AFFAIRE EST GRAVE

THÉÂTRE – ÇA RÉPÈTE À NANCY – RENCONTRE AVEC LA CIE CIRQUE GONES AUTOUR DE L'AFFAIRE EST GRAVE, 25 novembre 2022



2022-11-25 18:00:00 – 2022-11-25 Il s’agit de l’adaptation de la bande dessinée Politique Étrangère de Lewis Trondheim et Jochen Gerner qui met en scène l’arrivée d’un étranger dans un royaume replié sur lui même dans une écriture absurde et décalée. Il s’agira d’une adaptation pluridisciplinaire à la rencontre de la marionnette, de la magie nouvelle et du nouveau Cirque, dans une structure itinérante, un petit « théâtre pop-up » construite spécialement pour ce projet. De septembre à mai, sept compagnies professionnelles se succèdent en résidence au Théâtre de Mon Désert, grâce au dispositif « Ça répète à Nancy », mis en place depuis 5 ans par la Ville de Nancy. Venez découvrir leur travail lors d’une rencontre avec les membres des compagnies. GRATUIT SUR RÉSERVATION À POIREL@NANCY.FR | 0383323125 dernière mise à jour : 2022-10-12 par

