2023-05-20 20:30:00 20:30:00 – 2023-05-20 22:00:00 22:00:00 Deux musiciens, un acteur et une actrice nous livrent des moments de Vernon Subutex, œuvre majeure de la litte´rature contemporaine e´crite par Virginie Despentes. Avec une cole`re cinglante, un humour ravageur et une langue magnifique, c’est toute la mise`re et la beaute´ de notre socie´te´ qui s’offre a` nous. L’incarnation solaire des deux come´diens, la force d’une musicalite´ omnipre´sente, la simplicite´ du dispositif sce´nique nous embarquent au plus pre`s des personnages du roman, bouleversants, dro^les, pathe´tiques et forts a` la fois. Ce spectacle, me´lange de de´tails quotidiens et de vitalite´ profonde, puise son e´nergie dans ce roman dense, nerveux, physique et politique. Entre concert et the´a^tre, cette adaptation pour la sce`ne de Vernon Subutex offre un tableau saisissant de ve´rite´ de la socie´te´ d’aujourd’hui, entre rage et lumie`re. Porté par la Ville de Nancy, le dispositif Ça joue à Nancy permet la diffusion des créations artistiques des professionnels du spectacle vivant présents sur le territoire. Tout au long de la saison, venez découvrir leur création à la Salle Poirel et au Théâtre de Mon Désert ! dernière mise à jour : 2022-10-18 par

