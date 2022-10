THÉÂTRE – ÇA JOUE À NANCY – COMPTE À REBOURS – COMPAGNIE LOGOS

Compte à Rebours est une histoire de transmission. Une famille espagnole réunie lors d'une veillée funéraire se débat avec son histoire et ses traditions. Convoquant théâtre, danse et chant flamenco, le texte commandé à Françoise Dô est porté par quatre interprètes et s'adresse à tous les publics à partir de l'adolescence. Suite au décès de son père, Julie voit remonter à la surface la première disparition à laquelle elle a dû faire face, celle de son frère. Au cœur d'une veillée, où danses et contes s'élèvent, les paroles et les pensées prennent corps. Quand le dernier lien que l'on a avec le passé disparaît, comment continuer à construire l'histoire familiale ? Porté par la Ville de Nancy, le dispositif Ça joue à Nancy permet la diffusion des créations artistiques des professionnels du spectacle vivant présents sur le territoire. Tout au long de la saison, venez découvrir leur création à la Salle Poirel et au Théâtre de Mon Désert !

