2023-03-08 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-08

Il était une fois un pays sous le joug d’un tyran qui avait l’habitude de s’emparer des jeunes filles les plus belles. Cet ogre sans pitié les choisissait au cours d’un bal somptueux. Trois sœurs reçoivent l’invitation à cette réception fatale. Voici qu’elles doivent danser avec le despote et ses sbires. Et si elles refusaient de se soumettre ?

Prenant le parti du théâtre visuel, Delphine Bardot explore les images que produit la confrontation entre une comédienne et le personnage masculin qu’elle manipule. Ce langage corporel raconte plus intensément que les mots les formes de la domination et le refus de la subir.

Porté par la Ville de Nancy, le dispositif Ça joue à Nancy permet la diffusion des créations artistiques des professionnels du spectacle vivant présents sur le territoire. Tout au long de la saison, venez découvrir leur création à la Salle Poirel et au Théâtre de Mon Désert !

