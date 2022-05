Théâtre “Ça décoiffe” Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Théâtre “Ça décoiffe” Brest, 14 mai 2022, Brest. Théâtre “Ça décoiffe” Les Petites Coupures 18 Rue Algésiras Brest

2022-05-14 – 2022-05-14 Les Petites Coupures 18 Rue Algésiras

Brest Finistère Brest Ce spectacle est le résultat du projet insolite du Théâtre de l’Entre-Deux, dans une co-mise-enscène

de Leonor Canales. Dans ce lieu de confidence, coiffeuses et clientes se racontent, entre éclats de rire et émotion. Un moment de vérité qui parlera à tout le monde. Jauge limitée à quinze personnes.

Réservation sur le site.

Tarif(s) : plein, 5 €.

Les Petites Coupures 18 Rue Algésiras Brest

