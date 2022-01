THÉÂTRE “ÇA C’EST LE SON D’UNE AVENTURE” Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire EUR En fuguant de chez son père, elle va rencontrer un vieux, une panthère, un banquier empathique, un policier, Anton Tchekhov et Emmanuel Macron. Par le Théâtre de la Faucille.

On y raconte le parcours de Girafe, une enfant de 9 ans, qui va traverser Paris à la rencontre de différents personnages qui vont l'aider à grandir. En fuguant de chez son père, elle va rencontrer un vieux, une panthère, un banquier empathique, un policier, Anton Tchekhov et Emmanuel Macron. Par le Théâtre de la Faucille.

Dès 9 ans.

letintamarre.asso@gmail.com +33 9 84 08 84 26 https://letintamarrechalonnes.org/

