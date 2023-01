THÉÂTRE “BURN OUT” PAR LA TROUPE DU MÊLE-SUR-SARTHE Mamers, 3 mars 2023, Mamers Mamers.

THÉÂTRE “BURN OUT” PAR LA TROUPE DU MÊLE-SUR-SARTHE

Place Carnot Théâtre municipal Mamers Sarthe Théâtre municipal Place Carnot

2023-03-03 – 2023-03-03

Théâtre municipal Place Carnot

Mamers

Sarthe

Mamers

7 7 EUR L’action se déroule dans un pavillon de vacances appartenant à Yolande de Bourbon Busset, une aristocrate maniérée et à Hubert Boursicot, son mari, PDG d’un grand groupe industriel. Ce dernier vit une grosse déprime qui l’empêche de présider une importante assemblée d’actionnaires. Son entourage tente alors d’appliquer les conseils d’un psychiatre afin de la rétablir. En vain. En désespoir de cause, une opération est mise sur pied en vue de le remplacer par un sosie… Un sosie très particulier qui donne du fil à retordre aux différents protagonistes et principalement à Yolande.

En définitive, une série de quiproquos font capoter l’opération. « Tout est bien qui finit bien. » … Pas sûr que cette expression s’applique à l’ histoire !

L’auteur de la pièce est M. Charles Istace et c’est une mise en scène de Dany Chanroux et Christine Mesnil

Organisation : Rotary Club de Mamers

Tarifs : 10€/adulte et 7€/enfant de moins de 12 ans

Réservations à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02 43 97 60 63

La troupe du Mêle-sur-Sarthe vous promet rigolade et rebondissements !

contact@tourisme-maine-saosnois.com +33 2 43 97 60 63

Théâtre municipal Place Carnot Mamers

dernière mise à jour : 2023-01-23 par