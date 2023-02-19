Théâtre burlesque « La véritable histoire de Blanche Neige » Domaine du Pont Laizan Flavigny-sur-Ozerain Flavigny-sur-Ozerain
Théâtre burlesque « La véritable histoire de Blanche Neige » Domaine du Pont Laizan, 19 février 2023, Flavigny-sur-Ozerain Flavigny-sur-Ozerain.
Théâtre burlesque « La véritable histoire de Blanche Neige »
Domaine de Flavigny-Alésia Domaine du Pont Laizan Flavigny-sur-Ozerain Cote-d’Or Domaine du Pont Laizan Domaine de Flavigny-Alésia
2023-02-19 – 2023-02-19
Domaine du Pont Laizan Domaine de Flavigny-Alésia
Flavigny-sur-Ozerain
Cote-d’Or
Flavigny-sur-Ozerain
Venez découvrir la véritable histoire de Blanche-Neige d’après les frères Grimm, mais en version beaucoup plus drôle !
mairie.flavignysurozerain@wanadoo.fr +33 3 80 96 21 73
Domaine du Pont Laizan Domaine de Flavigny-Alésia Flavigny-sur-Ozerain
dernière mise à jour : 2023-02-07 par