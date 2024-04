Théâtre burlesque DON CHIQUOTTE Villa les roses Excideuil, dimanche 23 juin 2024.

Théâtre burlesque DON CHIQUOTTE Villa les roses Excideuil Dordogne

Par la Cie Des Steppes

Précédé d’un pic-nique/gouter sorti du sac et sieste sonore dans le Parc à partir de 13h.

Parc repli en cas de pluie Participation libre Tous publics.

Une enquête comique qui, à travers une analyse et une critique de l’idéal chevaleresque et de ses valeurs (héroïsme, courage, force, justice), explorera la construction des masculinités et du virilisme, qui, dès l’enfance, façonnent les hommes et cimentent la société, à l’époque de Cervantes comme à la nôtre. Une réécriture autour du premier roman moderne, Don Quichotte jubilatoire et actuelle.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 17:30:00

fin : 2024-06-23

Villa les roses 8 rue Jean Chavoix

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@lesgrandesfenetres.fr

