Montaner Chateau de Montaner Montaner, Pyrénées-Atlantiques Théâtre burlesque Chateau de Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

Pyrénées-Atlantiques

Théâtre burlesque Chateau de Montaner, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Montaner. Théâtre burlesque

du samedi 31 juillet au dimanche 1 août à Chateau de Montaner

Héroïsme ou vantardise ? Aidez Dame Guillelmine à démêler le vrai du faux. Jeu scénarisé et interactif de questions réponses par la Compagnie Memorabilis, pour petits et grands.

Tarifs habituels

Messire Gontrand de la Poudrauzieux revient après deux ans d’absence contant ses exploits à qui veut bien les entendre. Chateau de Montaner chateau de montaner, 64 460 montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T12:30:00;2021-07-31T13:30:00 2021-07-31T18:00:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T12:30:00;2021-08-01T13:30:00 2021-08-01T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montaner, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Chateau de Montaner Adresse chateau de montaner, 64 460 montaner Ville Montaner lieuville Chateau de Montaner Montaner