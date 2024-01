Théâtre Burlesque au 7 chandelles MAUBOURGUET Maubourguet, samedi 10 février 2024.

Théâtre horifiquement show, « Le souffle de la bombe* »

Pour les amateurs d’humour noir, à partir de 13 ans.

A partir d’une libre interprétation du mythe de Médée.

Ames sensibles s’abstenir.

Synopsis

Et si la mauvaise nouvelle était que nous étions tous éternels ?

Elle: Vous allez voir. Tout va changer. Oui tout, vous allez voir. Même la rotation de la terre ne sera plus ! Un coup dans un sens, un coup dans l’autre. Rotation à gauche, rotation à droite, trois quarts de tour avant. Demi-tour arrière. Plus de sens. Vous avez voulu un monde sans Histoire ? Vous allez comprendre ce qu’est un monde sans Histoire. Plus de présent, plus de passé, plus de futur.

Texte et mise en scène David Conrad, avec Ingrid Bonini, Quentin Métrop, en compagnie des Pouzouères (32).

MAUBOURGUET C.A.C Jean Glavany

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie les7chandellestheatre@gmail.com

