Spectacle devant beffroi ancienne usine Théâtre Buissonnier Nogent-le-Rotrou Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou Spectacle devant beffroi ancienne usine Théâtre Buissonnier Nogent-le-Rotrou, 17 septembre 2023, Nogent-le-Rotrou. Spectacle devant beffroi ancienne usine Dimanche 17 septembre, 16h30 Théâtre Buissonnier Dans la limite des places disponibles La Brise de la Pastille, spectacle clown, acrobate, mat chinois au pied du beffroi de l’ancienne usine Tirard. Théâtre Buissonnier 2 rue Sainte-Anne, 28400 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 52 86 77 http://www.theatrebuissonnier.org Salle de spectacle associative, Cie Théâtre Buissonnier implantée depuis 30 ans à Nogent-le-Rotrou gare scnf (50m), accès Veloscénie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 © enilorac Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Lieu Théâtre Buissonnier Adresse 2 rue Sainte-Anne, 28400 Nogent-le-Rotrou Ville Nogent-le-Rotrou Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Théâtre Buissonnier Nogent-le-Rotrou

Théâtre Buissonnier Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-le-rotrou/