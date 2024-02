Théâtre brut Alann & Valentin Salle des Fêtes Vrigne aux Bois, mercredi 24 avril 2024.

Alann et Valentin jouent leur propre rôle dans des monologues écrits pour eux par Marcos Caramès Blanco et Pauline Peyrade, à partir de leurs parcours intimes et artistiques marqués par le goût du pas de côté.Le metteur en scène Rémy Barché a rencontré Alann et Valentin alors qu’ils étaient élèves dans la classe d’acteurs de la Comédie de Reims. Il a été frappé par la singularité de leurs imaginaires. Tous deux ont en commun d’avoir eu à traverser à un âge précoce des épreuves deuil ou homophobie qui les ont éjectés de force des sentiers d’une existence formatée.Ces deux monologues, aux styles d’écriture très différents, saisissent l’élan de jeunes artistes, au moment où ils conscientisent leur vocation et projettent leurs premières utopies sur un monde à réinventer.

Salle des Fêtes Avenue Voltaire

Vrigne aux Bois 08330 Ardennes Grand Est animation.vab08@wanadoo.fr

