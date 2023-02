Théâtre : Brèves du futur Montivilliers Catégories d’Évènement: Montivilliers

Seine-Maritime Par Compagnie Scena Nostra. Fictions courtes d’anticipation de Julien Guyomard. Et si les terres agricoles devenaient infertiles ? Si l’on transformait les théâtres en réserves pour acteurs en voie d’extinction ? Si le travail n’avait définitivement plus aucun sens ? Si les rapports humains étaient monétisés ? Les Brèves du futur, quatre histoires qui développent successivement quatre situations d’anticipation, prenant place dans un avenir possible, aussi redoutable que drôle. Du public disposé en U s’extraient cinq interprètes qui font vivre, par leur seul jeu, ces dystopies qui, bien qu’improbables, semblent déjà en germe. Les 4 Brèves en 3 mots :

1- Terre morte : agriculture, appauvrissement des sols, agriculture intensive.

2- Science sans conscience : travail, productivité, surveillance.

3- Futur du Théâtre : culture élitiste ou populaire, théâtre, acteurs.

4- Amitié marchande : liens sociaux, désertification, contact charnel. Lieu de rendez-vous : Salle Michel Vallery

Durée : 1h – Tout public, à partir de 12 ans.

