THÉÂTRE – “BRÈVES DE COMPTOIR” AU THÉÂTRE SAINT-ROLAND Les Hauts-d’Anjou, 26 novembre 2021, Les Hauts-d'Anjou.

THÉÂTRE – “BRÈVES DE COMPTOIR” AU THÉÂTRE SAINT-ROLAND 2021-11-26 – 2021-11-26 Champigné 2 allée de la passion

Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Les Hauts-d’Anjou

EUR La Compagnie segréenne de l’Ourson Blanc vous donne rendez-vous vendredi 26 novembre 2021, à 20h30 à Champigné (Les Hauts d’Anjou) pour une nouvelle représentation de “Brèves de comptoir”, pièce écrite par Jean-Marie GOURIO et Jean-Michel RIBES, mise en scène par Bernard CLEMENT

“C’est beau une ville la nuit”, le jour, dedans, dehors. Une terrasse le long du canal Saint-Martin ou à proximité du cimetière de Montmartre. Une semaine de la vie d’un café, du lundi matin au lundi suivant. Vivement dimanche !

Les “Brèves de comptoir”, poétiques, drôles, absurdes, violentes, si douces aussi.

Mots des gens de la rue ou debout sur le zinc, blottis les uns contre les autres, pendant que la bille de la Terre tourne et que le temps passe, passe et repasse, rouge et blanc cassis ! Rosé ! Impair et manque ! “Il est cinq heures, Paris s’éveille…”

La Compagnie L’Ourson Blanc interprètera la pièce “Brèves de comptoir” vendredi 26 novembre 2021 à 20h30 au théâtre Saint-Roland de Champigné, en Anjou bleu.

cie.ourson.blanc@gmail.com +33 6 62 69 29 66 https://www.cieoursonblanc.com/breves-de-comptoir

dernière mise à jour : 2021-10-15 par